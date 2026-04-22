NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

So bewegte sich der NASDAQ 100 zum Handelsende.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,73 Prozent fester bei 26 937,27 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,893 Prozent auf 26 715,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26 479,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 26 942,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 662,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 898,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der NASDAQ 100 25 518,35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 276,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,87 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 942,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 12,01 Prozent auf 196,57 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9,39 Prozent auf 179,36 USD), Micron Technology (+ 8,48 Prozent auf 487,48 USD), Intuitive Surgical (+ 7,16 Prozent auf 483,62 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,67 Prozent auf 303,46 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Booking (-6,00 Prozent auf 179,40 USD), T-Mobile US (-3,31 Prozent auf 188,92 USD), Cognizant (-2,71 Prozent auf 58,81 USD), Marriott (-2,22 Prozent auf 367,13 USD) und Workday (-1,98 Prozent auf 126,60 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29 246 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,178 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at