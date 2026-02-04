NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,07 Prozent auf 24 814,84 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,388 Prozent schwächer bei 25 240,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 338,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 275,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 681,27 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 2,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 25 206,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 435,70 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 566,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,55 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 681,27 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 34,31 Prozent auf 50,07 USD), Amgen (+ 8,23 Prozent auf 366,45 USD), Old Dominion Freight Line (+ 7,61 Prozent auf 204,21 USD), Charter A (+ 5,50 Prozent auf 224,44 USD) und Biogen (+ 4,54 Prozent auf 184,79 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-17,18 Prozent auf 200,51 USD), AppLovin (-16,13 Prozent auf 387,30 USD), Palantir (-13,76 Prozent auf 136,16 USD), Micron Technology (-12,66 Prozent auf 366,32 USD) und Lam Research (-9,93 Prozent auf 207,26 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 154 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at