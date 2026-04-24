NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,95 Prozent fester bei 27 303,67 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,12 Prozent stärker bei 27 082,42 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 782,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27 314,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 986,39 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 2,41 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 24.03.2026, einen Wert von 24 002,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 25 605,47 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 24.04.2025, einen Wert von 19 214,40 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,32 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 314,21 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 23,60 Prozent auf 82,54 USD), Arm (+ 14,76 Prozent auf 234,81 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13,91 Prozent auf 347,81 USD), QUALCOMM (+ 11,12 Prozent auf 148,85 USD) und Synopsys (+ 9,62 Prozent auf 500,82 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Charter A (-25,50 Prozent auf 180,13 USD), Comcast (-12,90 Prozent auf 27,56 USD), eBay (-5,28 Prozent auf 97,94 USD), CoStar Group (-2,51 Prozent auf 36,44 USD) und Gilead Sciences (-2,42 Prozent auf 130,40 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 59 915 395 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,214 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,30 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at