NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 28 604,23 Punkten ab. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,974 Prozent auf 28 871,16 Punkte an der Kurstafel, nach 28 592,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 590,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 017,23 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 30 406,19 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 26 590,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 065,47 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,48 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 4,47 Prozent auf 765,55 USD), Teradyne (+ 3,54 Prozent auf 333,76 USD), Axon Enterprise (+ 3,37 Prozent auf 527,48 USD), Marvell Technology (+ 3,32 Prozent auf 194,94 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,13 Prozent auf 97,82 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Warner Bros Discovery (-3,76 Prozent auf 25,86 USD), SpaceX (-3,34 Prozent auf 119,85 USD), Tesla (-2,96 Prozent auf 369,57 USD), Palo Alto Networks (-2,79 Prozent auf 348,66 USD) und Rocket Lab (-2,78 Prozent auf 65,74 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 26 244 238 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,290 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at