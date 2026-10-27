NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge

Der NASDAQ 100 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,27 Prozent auf 29 645,90 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,457 Prozent höher bei 29 407,19 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 273,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 713,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 340,54 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30 608,13 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 28 039,21 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 25 821,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 17,61 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Nebius (+ 10,46 Prozent auf 169,30 USD), Rocket Lab (+ 9,07 Prozent auf 58,70 USD), Astera Labs (+ 8,64 Prozent auf 281,93 USD), Cadence Design Systems (+ 7,69 Prozent auf 346,95 USD) und Ferrovial International SE Registered (+ 7,67 Prozent auf 54,21 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Cintas (-5,28 Prozent auf 214,00 USD), Thomson Reuters (-4,41 Prozent auf 116,70 USD), Paychex (-3,96 Prozent auf 111,12 USD), Intuit (-3,72 Prozent auf 327,25 USD) und Adobe (-3,11 Prozent auf 250,57 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 960 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,664 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,15 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at