NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 2,15 Prozent höher bei 25 075,77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,434 Prozent fester bei 24 655,25 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 548,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 25 131,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 622,33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 1,63 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 06.01.2026, einen Wert von 25 639,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 130,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 774,07 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,517 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 24 455,40 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 26,11 Prozent auf 134,93 USD), Arm (+ 11,56 Prozent auf 123,70 USD), Biogen (+ 8,53 Prozent auf 201,18 USD), KLA-Tencor (+ 8,41 Prozent auf 1 442,95 USD) und AppLovin (+ 8,39 Prozent auf 406,72 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Amazon (-5,55 Prozent auf 210,32 USD), Atlassian (-3,75 Prozent auf 94,72 USD), MercadoLibre (-3,18 Prozent auf 1 970,15 USD), Verisk Analytics A (-3,02 Prozent auf 179,10 USD) und Microchip Technology (-2,60 Prozent auf 76,01 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 61 653 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,542 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

