NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Mit dem NASDAQ 100 ging es heute aufwärts.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,35 Prozent fester bei 26 989,99 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1,56 Prozent auf 27 045,26 Punkte an der Kurstafel, nach 26 629,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26 887,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 316,09 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5,50 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 31 224,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 373,33 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 25 130,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,08 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Rocket Lab (+ 15,39 Prozent auf 53,07 USD), Airbnb (+ 11,67 Prozent auf 189,99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,04 Prozent auf 449,04 USD), AppLovin (+ 9,86 Prozent auf 391,22 USD) und SpaceX (+ 8,62 Prozent auf 134,27 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Axon Enterprise (-18,18 Prozent auf 313,00 USD), Microchip Technology (-10,02 Prozent auf 58,35 USD), DexCom (-5,98 Prozent auf 79,41 USD), Booking (-4,77 Prozent auf 160,67 USD) und Thomson Reuters (-4,69 Prozent auf 112,57 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49 670 217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,544 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at