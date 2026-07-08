NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,27 Prozent aufwärts auf 29 252,56 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,489 Prozent schwächer bei 29 030,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 173,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28 814,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 280,58 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 1,09 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 414,26 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 08.04.2026, einen Stand von 24 903,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22 702,25 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,05 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Nebius (+ 10,91 Prozent auf 216,48 USD), CoreWeave (+ 7,75 Prozent auf 90,00 USD), Sandisk (+ 6,77 Prozent auf 1 727,18 USD), Baker Hughes (+ 5,71 Prozent auf 57,58 USD) und Broadcom (+ 4,83 Prozent auf 388,69 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Axon Enterprise (-6,35 Prozent auf 599,80 USD), Palo Alto Networks (-4,88 Prozent auf 320,59 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4,56 Prozent auf 498,43 USD), Booking (-4,21 Prozent auf 174,29 USD) und Workday (-4,02 Prozent auf 137,88 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 24 902 775 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,143 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,35 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at