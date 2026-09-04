NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,21 Prozent fester bei 29 544,16 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,194 Prozent auf 29 539,57 Punkte an der Kurstafel, nach 29 482,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 655,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 29 440,15 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,476 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 733,16 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 30 407,81 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 23 633,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 17,21 Prozent nach oben. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Sandisk (+ 11,90 Prozent auf 1 740,00 USD), Astera Labs (+ 9,75 Prozent auf 310,40 USD), Nebius (+ 7,48 Prozent auf 226,39 USD), KLA (+ 7,32 Prozent auf 185,60 USD) und Marvell Technology (+ 7,05 Prozent auf 223,55 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Autodesk (-8,26 Prozent auf 217,90 USD), Adobe (-6,73 Prozent auf 266,51 USD), Tesla (-5,92 Prozent auf 354,08 USD), Thomson Reuters (-5,44 Prozent auf 105,68 USD) und Synopsys (-5,40 Prozent auf 393,84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33 501 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,651 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,17 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at