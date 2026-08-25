AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Performance im Blick 25.08.2026 22:35:03

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

So bewegte sich der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Dienstag kletterte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,64 Prozent auf 29 209,23 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,717 Prozent stärker bei 29 231,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 023,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 077,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 338,77 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28 128,34 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 481,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23 425,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 15,88 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 6,67 Prozent auf 885,57 USD), Nebius (+ 5,24 Prozent auf 221,97 USD), Cadence Design Systems (+ 5,06 Prozent auf 331,90 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,91 Prozent auf 479,18 USD) und Marvell Technology (+ 4,84 Prozent auf 240,38 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Thomson Reuters (-3,90 Prozent auf 104,38 USD), Intuit (-3,37 Prozent auf 357,46 USD), Palo Alto Networks (-3,13 Prozent auf 339,90 USD), CrowdStrike (-2,78 Prozent auf 185,38 USD) und Diamondback Energy (-2,78 Prozent auf 199,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 185 525 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,459 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Analysen
06.08.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
05.08.26 AMD Kaufen DZ BANK
05.08.26 AMD Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 408,45 -0,37% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Cadence Design Systems Inc. 284,55 0,25% Cadence Design Systems Inc.
Comcast Corp. (Class A) 23,16 -0,79% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 158,00 -0,65% CrowdStrike
Diamondback Energy Inc 169,68 -1,19% Diamondback Energy Inc
Intuit Inc. 274,00 -10,47% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 21,69 -0,05% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 755,90 0,33% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 206,00 -0,02% Marvell Technology
Nebius 188,34 -0,72% Nebius
NVIDIA Corp. 182,40 0,00% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 289,45 -0,52% Palo Alto Networks Inc
Thomson Reuters Corp Registered Shs 88,40 -0,90% Thomson Reuters Corp Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 209,23 0,64%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen