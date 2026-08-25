AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|NASDAQ 100-Performance im Blick
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25.08.2026 22:35:03
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone
Am Dienstag kletterte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,64 Prozent auf 29 209,23 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,717 Prozent stärker bei 29 231,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 023,18 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 077,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 338,77 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28 128,34 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 481,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23 425,60 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 15,88 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 6,67 Prozent auf 885,57 USD), Nebius (+ 5,24 Prozent auf 221,97 USD), Cadence Design Systems (+ 5,06 Prozent auf 331,90 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,91 Prozent auf 479,18 USD) und Marvell Technology (+ 4,84 Prozent auf 240,38 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Thomson Reuters (-3,90 Prozent auf 104,38 USD), Intuit (-3,37 Prozent auf 357,46 USD), Palo Alto Networks (-3,13 Prozent auf 339,90 USD), CrowdStrike (-2,78 Prozent auf 185,38 USD) und Diamondback Energy (-2,78 Prozent auf 199,89 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 185 525 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,459 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick
Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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