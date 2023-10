NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Am Freitag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,50 Prozent auf 14 180,42 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,965 Prozent fester bei 14 245,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 109,57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 14 321,04 Punkte, das Tagestief hingegen 14 130,37 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 2,30 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.09.2023, wies der NASDAQ 100 14 580,16 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2023, einen Stand von 15 464,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 11 191,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 30,54 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 696,42 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit DexCom (+ 10,11 Prozent auf 89,29 USD), Intel (+ 9,29 Prozent auf 35,54 USD), Amazon (+ 6,83 Prozent auf 127,74 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,95 Prozent auf 96,43 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,91 Prozent auf 296,73 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Enphase Energy (-14,65 Prozent auf 82,09 USD), Charter A (-9,65 Prozent auf 372,00 USD), Moderna (-5,36 Prozent auf 71,91 USD), Amgen (-3,02 Prozent auf 261,57 USD) und Biogen (-2,72 Prozent auf 234,52 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 25 039 966 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,534 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

