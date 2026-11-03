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NASDAQ 100-Kursentwicklung 03.11.2026 16:01:47

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich

Das macht der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,57 Prozent höher bei 28 148,31 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,342 Prozent auf 28 085,50 Punkte an der Kurstafel, nach 27 989,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 28 253,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 085,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30 807,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28 776,80 Punkte. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 25 972,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,67 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Astera Labs (+ 8,44 Prozent auf 249,06 USD), Sandisk (+ 7,24 Prozent auf 1 152,92 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,51 Prozent auf 497,22 USD), Western Digital (+ 6,31 Prozent auf 359,94 USD) und Nebius (+ 6,15 Prozent auf 150,09 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Thomson Reuters (-10,76 Prozent auf 109,09 USD), Shopify A (-9,92 Prozent auf 140,72 USD), Keurig Dr Pepper (-4,75 Prozent auf 35,07 USD), Palantir (-4,13 Prozent auf 170,98 USD) und Cadence Design Systems (-3,66 Prozent auf 317,44 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 4 984 364 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,491 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 430,90 -0,60% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Apple Inc. 314,05 5,90% Apple Inc.
Astera Labs Inc Registered Shs 206,00 -0,48% Astera Labs Inc Registered Shs
Cadence Design Systems Inc. 287,10 -0,76% Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike 215,00 -1,78% CrowdStrike
Intel Corp. 51,09 -5,21% Intel Corp.
Keurig Dr Pepper Inc 32,29 3,49% Keurig Dr Pepper Inc
Kraft Heinz Company 23,30 6,49% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 708,80 -7,12% Micron Technology Inc.
Nebius 126,72 -6,12% Nebius
Palantir 154,92 -1,09% Palantir
Sandisk Corp 910,00 -9,00% Sandisk Corp
Shopify Inc (A) 133,92 4,64% Shopify Inc (A)
Thomson Reuters Corp Registered Shs 99,40 -8,97% Thomson Reuters Corp Registered Shs
Western Digital Corp. 289,50 -6,72% Western Digital Corp.

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