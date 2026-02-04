NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot

Der NASDAQ 100 setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,10 Prozent leichter bei 25 058,97 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,388 Prozent tiefer bei 25 240,38 Punkten, nach 25 338,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25 275,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 058,97 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25 206,17 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 04.11.2025, einen Stand von 25 435,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 566,92 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,584 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 954,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 34,83 Prozent auf 50,27 USD), Amgen (+ 3,59 Prozent auf 350,75 USD), Microchip Technology (+ 3,44 Prozent auf 79,30 USD), ON Semiconductor (+ 3,16 Prozent auf 61,31 USD) und QUALCOMM (+ 3,04 Prozent auf 151,65 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-15,72 Prozent auf 389,21 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-12,99 Prozent auf 210,65 USD), Palantir (-6,29 Prozent auf 147,95 USD), PayPal (-5,08 Prozent auf 33,93 EUR) und Booking (-4,17 Prozent auf 4 450,73 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 050 308 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at