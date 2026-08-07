NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch am Freitagmorgen aufwärts.

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,64 Prozent stärker bei 29 561,57 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,760 Prozent auf 29 596,45 Punkte an der Kurstafel, nach 29 373,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 29 703,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 546,34 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 4,54 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 29 173,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28 563,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 389,53 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,28 Prozent nach oben. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Airbnb (+ 13,89 Prozent auf 172,71 USD), Microchip Technology (+ 12,74 Prozent auf 83,83 USD), Lumentum (+ 10,25 Prozent auf 924,00 USD), Rocket Lab (+ 7,44 Prozent auf 81,30 USD) und Datadog A (+ 7,22 Prozent auf 245,85 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Seagate Technology (-3,98 Prozent auf 819,00 USD), Keurig Dr Pepper (-2,70 Prozent auf 29,55 USD), Diamondback Energy (-1,99 Prozent auf 185,85 USD), Monster Beverage (-1,79 Prozent auf 92,47 USD) und Western Digital (-1,73 Prozent auf 443,70 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 675 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at