Der NASDAQ 100 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 15:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,81 Prozent aufwärts auf 27 607,00 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,69 Prozent höher bei 27 574,24 Punkten, nach 27 116,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 749,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 539,34 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,230 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 529,34 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 29 426,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 640,52 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,52 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31 361,37 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell PDD (+ 11,07 Prozent auf 86,02 USD), CoreWeave (+ 8,68 Prozent auf 51,98 USD), Datadog A (+ 8,34 Prozent auf 181,04 USD), Seagate Technology (+ 8,27 Prozent auf 558,56 USD) und Astera Labs (+ 8,17 Prozent auf 234,46 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil PepsiCo (-2,98 Prozent auf 137,64 USD), Take Two (-2,82 Prozent auf 210,51 USD), Kraft Heinz Company (-2,56 Prozent auf 24,79 USD), Coca-Cola European Partners (-2,37 Prozent auf 116,04 USD) und Keurig Dr Pepper (-2,26 Prozent auf 34,22 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 474 820 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at