NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am vierten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Donnerstag gibt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,07 Prozent auf 23 903,82 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,03 Prozent schwächer bei 23 913,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 162,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 029,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 837,86 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,51 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 26.02.2026, einen Wert von 25 034,37 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 26.12.2025, einen Stand von 25 644,39 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 26.03.2025, einen Wert von 19 916,99 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,17 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. 23 759,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 3,63 Prozent auf 68,87 USD), Palo Alto Networks (+ 3,33 Prozent auf 158,32 USD), Intuit (+ 3,03 Prozent auf 439,78 USD), Fortinet (+ 2,94 Prozent auf 81,21 USD) und Autodesk (+ 2,90 Prozent auf 242,25 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-10,04 Prozent auf 392,85 USD), Lam Research (-7,54 Prozent auf 215,84 USD), Applied Materials (-5,70 Prozent auf 348,29 USD), Constellation Energy (-5,17 Prozent auf 287,63 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-5,06 Prozent auf 564,77 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 562 681 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,759 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at