NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,66 Prozent tiefer bei 30 269,93 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,804 Prozent auf 30 225,19 Punkte an der Kurstafel, nach 30 470,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30 204,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 333,98 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,08 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 023,18 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der NASDAQ 100 29 220,06 Punkte auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 24 503,57 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,09 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Nebius (+ 5,56 Prozent auf 239,20 USD), Cintas (+ 2,28 Prozent auf 196,35 USD), CoreWeave (+ 2,08 Prozent auf 88,71 USD), Airbnb (+ 1,87 Prozent auf 152,37 USD) und Diamondback Energy (+ 1,65 Prozent auf 188,72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Western Digital (-3,17 Prozent auf 458,68 USD), Arm (-2,81 Prozent auf 323,21 USD), Axon Enterprise (-2,58 Prozent auf 438,98 USD), Microchip Technology (-2,38 Prozent auf 73,73 USD) und Sandisk (-2,31 Prozent auf 1 774,60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 809 787 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,845 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at