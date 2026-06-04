NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,70 Prozent schwächer bei 30 355,92 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,30 Prozent tiefer bei 30 174,59 Punkten, nach 30 571,24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 30 092,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30 410,61 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,200 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 04.05.2026, den Wert von 27 651,82 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 25 093,68 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 21 721,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 20,43 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Booking (+ 3,56 Prozent auf 170,65 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3,55 Prozent auf 443,56 USD), Copart (+ 3,16 Prozent auf 31,31 USD), Align Technology (+ 2,96 Prozent auf 166,49 USD) und Cintas (+ 2,95 Prozent auf 179,87 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Broadcom (-14,03 Prozent auf 411,98 USD), Arm (-6,83 Prozent auf 383,70 USD), CrowdStrike (-6,81 Prozent auf 696,71 USD), Micron Technology (-6,60 Prozent auf 1 008,32 USD) und QUALCOMM (-4,18 Prozent auf 239,56 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 555 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,644 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at