Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|Index-Bewegung
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07.05.2026 20:03:45
NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,09 Prozent schwächer bei 28 574,04 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,047 Prozent höher bei 28 612,54 Punkten, nach 28 599,17 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 28 440,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28 825,52 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,04 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 07.04.2026, den Wert von 24 202,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 25 075,77 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 19 867,97 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,36 Prozent aufwärts. Bei 28 825,52 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Datadog A (+ 26,86 Prozent auf 182,31 USD), Fortinet (+ 18,73 Prozent auf 106,80 USD), Axon Enterprise (+ 9,40 Prozent auf 422,12 USD), Zscaler (+ 7,91 Prozent auf 149,81 USD) und Workday (+ 7,12 Prozent auf 131,36 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Arm (-10,75 Prozent auf 211,80 USD), Marvell Technology (-6,28 Prozent auf 161,34 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,36 Prozent auf 176,80 USD), ON Semiconductor (-4,33 Prozent auf 101,19 USD) und Baker Hughes (-4,30 Prozent auf 63,80 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20 301 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,064 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick
Die Charter A-Aktie hat mit 3,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,96 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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|181,00
|-0,55%
|Axon Enterprise
|342,20
|-6,35%
|Baker Hughes Inc.
|54,05
|0,09%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|131,60
|-3,43%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|169,20
|5,49%
|Enphase Energy Inc
|30,87
|2,52%
|Fortinet Inc
|96,67
|4,76%
|Kraft Heinz Company
|20,34
|0,94%
|Marvell Technology
|143,70
|5,52%
|NVIDIA Corp.
|182,60
|1,40%
|ON Semiconductor Corp.
|87,19
|2,06%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|158,28
|3,40%
|Workday Inc
|107,56
|1,47%
|Zscaler Inc Registered Shs
|128,92
|-0,60%
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