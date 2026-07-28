Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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28.07.2026 22:46:00
Nasdaq-100 is on the edge of correction territory as semiconductor stocks take another beating
Just weeks after driving major indexes such as the S&P 500 and Nasdaq Composite to record highs, semiconductor stocks are taking a beating once again.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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