Nasdaq 100: Nach der Korrektur – Geht die Tech-Rally jetzt weiter?

Die Rally der US-Tech-Werte hat in den vergangenen Wochen durch wachsende Zins- und Inflationssorgen deutlich an Schwung verloren. Jetzt ziehen Tesla, Apple und Co. wieder kräftig an. Ist die Korrektur damit schon vorbei? Wie man diese Marktschwankungen profitabel nutzen kann und welche mögliche Strategien es gibt, erfahren Sie in der aktuellen Sendung.

