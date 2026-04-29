Constellation Energy Aktie

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WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097

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Ausschüttung im Fokus 29.04.2026 07:02:28

NASDAQ 100-Papier Constellation Energy-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Constellation Energy Aktionären eine Freude

NASDAQ 100-Papier Constellation Energy-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Constellation Energy Aktionären eine Freude

Constellation Energy-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Constellation Energy-Dividendenausschüttung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ 100-Papier Constellation Energy am 28.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,55 USD für das Jahr 2025. Damit wurde die Constellation Energy-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9,93 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Constellation Energy beträgt 486,00 Mio. USD. Damit wurde die Constellation Energy-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent erhöht.

Constellation Energy-Aktie mit Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete der Constellation Energy-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 305,71 USD. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 0,44 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,63 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Constellation Energy-Aktienkurs im Vergleich

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Aktienkurs von Constellation Energy im NASDAQ-Handel auf gleichem Niveau. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs haben sich fast gleich entwickelt.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Constellation Energy

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,75 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,57 Prozent hinzugewinnen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Constellation Energy

Constellation Energy ist ein NASDAQ 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 114,077 Mrd. USD. Constellation Energy weist aktuell ein KGV von 47,83 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Constellation Energy auf 26,849 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 7,40 USD aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

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