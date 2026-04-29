Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|Ausschüttung im Fokus
|
29.04.2026 07:02:28
NASDAQ 100-Papier Constellation Energy-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Constellation Energy Aktionären eine Freude
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ 100-Papier Constellation Energy am 28.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,55 USD für das Jahr 2025. Damit wurde die Constellation Energy-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9,93 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Constellation Energy beträgt 486,00 Mio. USD. Damit wurde die Constellation Energy-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent erhöht.
Constellation Energy-Aktie mit Dividendenrendite
Via NASDAQ beendete der Constellation Energy-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 305,71 USD. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 0,44 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,63 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Constellation Energy-Aktienkurs im Vergleich
In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Aktienkurs von Constellation Energy im NASDAQ-Handel auf gleichem Niveau. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs haben sich fast gleich entwickelt.
Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Constellation Energy
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,75 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,57 Prozent hinzugewinnen.
Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Constellation Energy
Constellation Energy ist ein NASDAQ 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 114,077 Mrd. USD. Constellation Energy weist aktuell ein KGV von 47,83 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Constellation Energy auf 26,849 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 7,40 USD aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|
28.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.04.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
27.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
27.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|265,00
|4,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.