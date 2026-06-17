NASDAQ 100-Papier Keurig Dr Pepper-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Keurig Dr Pepper Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ 100-Wert Keurig Dr Pepper am 16.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,92 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,37 Prozent an. Alles in allem schüttet Keurig Dr Pepper 1,25 Mrd. USD an Aktionäre aus. Das sind 4,69 Prozent mehr als im Vorjahr.

Keurig Dr Pepper-Stockdividendenrendite

Via NASDAQ beendete die Keurig Dr Pepper-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 32,00 USD. Die Keurig Dr Pepper-Dividendenrendite für 2025 beträgt 3,28 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich zugenommen. Damals betrug sie noch 2,77 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich der Kurs von Keurig Dr Pepper via NASDAQ um 7,22 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 29,43 Prozent stärker zugenommen als der Keurig Dr Pepper-Kurs.

Keurig Dr Pepper- Dividendenerwartung

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,94 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,94 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper ist ein NASDAQ 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 43,173 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Keurig Dr Pepper weist aktuell ein KGV von 18,36 auf. Der Umsatz von Keurig Dr Pepper belief sich in 2025 auf 16,603 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,53 USD.

Redaktion finanzen.at