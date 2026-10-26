Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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26.10.2026 18:09:01
Nasdaq 100 Rallies on Chip Rebound; Brazil ETF Sinks 21%: Stock Market Today
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