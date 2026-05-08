Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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08.05.2026 19:51:45
Nasdaq-100 Rockets Past 5% for the Week; Dow Finally Stops Sulking
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq-100 indexes just hit all-time highs again.Friday morning's gap-up gave the tech-heavy Nasdaq-100 a staggering 5%-plus gain for the week. That move wouldn't be a big deal for most stocks, but it's a massive gain for a market index with dozens of components.The S&P 500 tagged along with a 2.3% weekly advance as of 1.20 p.m. ET, also landing in record territory for the third time this week.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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17.04.26
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