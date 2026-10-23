America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Index-Performance im Blick
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23.10.2026 18:00:45
NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite
Am Freitag springt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,28 Prozent auf 26 082,09 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,442 Prozent auf 25 893,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26 008,86 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25 866,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 111,62 Punkten lag.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 936,04 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 137,69 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 22 941,80 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,25 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell TTM Technologies (+ 6,71 Prozent auf 78,85 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6,44 Prozent auf 12,07 USD), OraSure Technologies (+ 5,53 Prozent auf 4,01 USD), Resources Connection (+ 5,10 Prozent auf 2,68 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 4,76 Prozent auf 9,69 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen LKQ (-20,16 Prozent auf 17,94 USD), Americas Car-Mart (-8,20 Prozent auf 0,87 USD), Marten Transport (-7,24 Prozent auf 11,41 USD), SS&C Technologies (-6,80 Prozent auf 83,45 USD) und Gentex (-6,74 Prozent auf 20,28 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 112 455 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,771 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte
Die Century Aluminum-Aktie hat mit 3,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|0,80
|-15,81%
|Century Aluminum Co.
|28,01
|-3,98%
|Cintas Corp.
|200,25
|0,31%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,65
|6,13%
|Gentex Corp.
|18,39
|-5,13%
|LKQ Corp.
|20,35
|-4,01%
|Marten Transport Ltd.
|11,78
|-4,23%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|OraSure Technologies Inc.
|3,62
|7,74%
|Patterson-UTI Energy Inc.
|10,63
|5,61%
|Resources Connection Inc.
|2,36
|4,42%
|SIGA Technologies Inc.
|3,12
|-0,95%
|SpaceX
|131,44
|2,16%
|SS&C Technologies Holdings Inc
|74,32
|-6,98%
|TTM Technologies Inc.
|71,26
|7,71%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 955,34
|-0,21%
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