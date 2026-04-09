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Kursentwicklung 09.04.2026 18:01:55

NASDAQ Composite aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Donnerstagmittag steigen

NASDAQ Composite aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Donnerstagmittag steigen

Der NASDAQ Composite verbucht aktuell Zuwächse.

Um 17:59 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,57 Prozent auf 22 763,35 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,050 Prozent fester bei 22 646,35 Punkten, nach 22 635,00 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22 529,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 22 770,05 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,75 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 695,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 671,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 17 124,97 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,03 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Richardson Electronics (+ 18,79 Prozent auf 13,97 USD), AXT (+ 16,00 Prozent auf 61,69 USD), Lifetime Brands (+ 11,86 Prozent auf 7,60 USD), BlackBerry (+ 11,05 Prozent auf 3,92 USD) und American Superconductor (+ 9,28 Prozent auf 36,09 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Resources Connection (-10,51 Prozent auf 3,15 USD), Innodata (-8,78 Prozent auf 36,35 USD), Donegal Group B (-7,99 Prozent auf 17,38 USD), Autodesk (-7,39 Prozent auf 222,87 USD) und NETGEAR (-6,65 Prozent auf 22,88 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 404 554 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,711 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,63 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

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Intel Corp. 53,00 0,47% Intel Corp.
Lifetime Brands IncShs 7,76 14,29% Lifetime Brands IncShs
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Resources Connection Inc. 2,92 0,69% Resources Connection Inc.
Richardson Electronics Ltd. 14,43 22,70% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 4,40 -3,93% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 110,72 0,60% Strategy (ex MicroStrategy)

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