NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag im Minus

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Nachmittag abwärts.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,05 Prozent leichter bei 26 959,35 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,113 Prozent schwächer bei 27 213,52 Punkten in den Handel, nach 27 244,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 873,54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 217,33 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,884 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26 180,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 587,04 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Stand von 22 573,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 288,79 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AAON (+ 6,38 Prozent auf 84,33 USD), Methode Electronics (+ 5,84 Prozent auf 14,31 USD), WD-40 (+ 3,32 Prozent auf 200,68 USD), Ceragon Networks (+ 3,32 Prozent auf 2,18 USD) und PC Connection (+ 3,21 Prozent auf 89,63 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Cogent Communications (-7,95 Prozent auf 8,57 USD), SMC (-7,77 Prozent auf 415,50 USD), Paychex (-7,66 Prozent auf 105,76 USD), Expedia (-6,60 Prozent auf 262,18 USD) und Compugen (-5,82 Prozent auf 2,35 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 038 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,796 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,40 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at