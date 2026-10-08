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Kursentwicklung 08.10.2026 16:01:54

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,53 Prozent auf 27 392,45 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,445 Prozent tiefer bei 27 416,03 Punkten, nach 27 538,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27 352,51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 436,87 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,612 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 26 421,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25 870,65 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 043,38 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,89 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methanex (+ 2,63 Prozent auf 62,00 USD), Richardson Electronics (+ 2,00 Prozent auf 20,40 USD), Patterson-UTI Energy (+ 1,96 Prozent auf 11,45 USD), Methode Electronics (+ 1,85 Prozent auf 15,39 USD) und Manhattan Associates (+ 1,65 Prozent auf 205,44 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil AngioDynamics (-15,22 Prozent auf 12,03 USD), Resources Connection (-12,83 Prozent auf 3,26 USD), inTest (-5,71 Prozent auf 13,86 USD), Repligen (-5,50 Prozent auf 158,02 USD) und Universal Display (-5,36 Prozent auf 73,08 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2 713 986 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5,147 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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