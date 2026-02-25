NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,06 Prozent höher bei 23 105,76 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,618 Prozent stärker bei 23 005,01 Punkten, nach 22 863,68 Punkten am Vortag.

Bei 23 139,79 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 004,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 501,24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 025,59 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 19 026,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,559 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Photronics (+ 12,06 Prozent auf 42,57 USD), SMC (+ 9,53 Prozent auf 535,50 USD), AXT (+ 9,15 Prozent auf 38,29 USD), Myriad Genetics (+ 8,35 Prozent auf 4,80 USD) und United Therapeutics (+ 7,95 Prozent auf 511,09 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Geron (-18,21 Prozent auf 1,60 USD), Comtech Telecommunications (-12,14 Prozent auf 4,92 USD), Astronics (-6,55 Prozent auf 74,19 USD), Nortech Systems (-6,16 Prozent auf 8,38 USD) und Inter Parfums (-5,16 Prozent auf 97,66 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 661 262 Aktien gehandelt. Mit 3,945 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 9,59 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

