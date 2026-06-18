NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite klettert am Donnerstagmittag

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1,39 Prozent auf 26 383,30 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,49 Prozent auf 26 410,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 021,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 431,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 188,69 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,242 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 26 090,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 152,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 546,27 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 13,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ultra Clean (+ 9,80 Prozent auf 122,55 USD), Methode Electronics (+ 9,42 Prozent auf 12,66 USD), JetBlue Airways (+ 9,06 Prozent auf 5,60 USD), Intel (+ 8,14 Prozent auf 130,96 USD) und KLA-Tencor (+ 7,76 Prozent auf 257,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen AXT (-8,96 Prozent auf 83,86 USD), Innodata (-8,61 Prozent auf 93,69 USD), Comtech Telecommunications (-8,20 Prozent auf 2,35 USD), Infosys (-7,91 Prozent auf 10,78 USD) und Commercial Vehicle Group (-6,81 Prozent auf 4,93 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 781 902 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 386,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at