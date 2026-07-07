NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter

Mit dem NASDAQ Composite ging es am Dienstagabend abwärts.

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1,16 Prozent auf 25 818,69 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,616 Prozent schwächer bei 25 960,13 Punkten, nach 26 121,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26 010,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 684,15 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 25 709,43 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 22 017,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 20 412,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,12 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 8,08 Prozent auf 3,21 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6,89 Prozent auf 9,15 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6,32 Prozent auf 4,88 USD), Gilead Sciences (+ 5,21 Prozent auf 136,36 USD) und Methanex (+ 4,86 Prozent auf 45,95 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Ultra Clean (-13,98 Prozent auf 90,78 USD), FormFactor (-10,63 Prozent auf 106,05 USD), SMC (-10,06 Prozent auf 430,00 USD), Intel (-9,66 Prozent auf 110,39 USD) und PDF Solutions (-9,02 Prozent auf 51,63 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 32 245 711 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,125 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at