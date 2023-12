NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt am Nachmittag

Das macht der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,35 Prozent höher bei 15 016,44 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,283 Prozent höher bei 15 006,18 Punkten in den Handel, nach 14 963,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 15 047,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 988,09 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 265,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 211,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 10 476,12 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 44,57 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 069,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit ANSYS (+ 12,06 Prozent auf 339,73 USD), Donegal Group B (+ 9,35 Prozent auf 14,50 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8,77 Prozent auf 0,42 USD), MicroStrategy (+ 6,71 Prozent auf 621,00 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 6,55 Prozent auf 129,09 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Arundel (-20,00 Prozent auf 0,12 CHF), Trinity Biotech (-19,34 Prozent auf 0,40 USD), Escalon Medical (-9,06 Prozent auf 0,27 USD), Nortech Systems (-3,66 Prozent auf 9,73 USD) und Consumer Portfolio Services (-2,91 Prozent auf 9,66 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 362 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,753 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 40,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at