NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge

Am Dienstag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Dienstag gewinnt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,42 Prozent auf 25 869,56 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,04 Prozent höher bei 25 772,55 Punkten, nach 25 508,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25 880,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 672,83 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 517,93 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Stand von 24 259,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20 974,17 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11,34 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 14,68 Prozent auf 56,00 USD), Microvision (+ 11,33 Prozent auf 0,34 USD), Ultra Clean (+ 11,25 Prozent auf 102,08 USD), Amtech Systems (+ 10,48 Prozent auf 18,03 USD) und PDF Solutions (+ 10,25 Prozent auf 53,89 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Nice Systems (-8,11 Prozent auf 93,12 USD), Repligen (-7,03 Prozent auf 135,26 USD), Omnicell (-6,52 Prozent auf 42,27 USD), Agilysys (-5,22 Prozent auf 100,73 USD) und Americas Car-Mart (-4,93 Prozent auf 3,28 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 11 989 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,297 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,24 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at