TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|NASDAQ Composite-Performance
|
25.08.2026 22:35:03
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge
Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,66 Prozent fester bei 26 151,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,649 Prozent höher bei 26 148,71 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 980,19 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 034,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 225,83 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24 975,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 343,97 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 21 449,29 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12,55 Prozent zu Buche. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 14,40 Prozent auf 16,05 USD), Compugen (+ 10,81 Prozent auf 2,87 USD), Monro Muffler Brake (+ 8,55 Prozent auf 13,96 USD), TransAct Technologies (+ 6,20 Prozent auf 5,06 USD) und Americas Car-Mart (+ 5,86 Prozent auf 2,35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Red Robin Gourmet Burgers (-4,54 Prozent auf 9,67 USD), Omnicell (-4,15 Prozent auf 33,22 USD), Erie Indemnity (-3,97 Prozent auf 257,98 USD), Deckers Outdoor (-3,63 Prozent auf 88,74 USD) und Methanex (-3,37 Prozent auf 57,08 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 27 185 525 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,459 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TransAct Technologies Inc.
|
22:35
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
20:03
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
18:01
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
17.08.26
|Gewinne in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
17.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu TransAct Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Agilysys Inc.
|98,00
|0,51%
|America's Car-Mart Inc.
|2,35
|5,86%
|Compugen Ltd.
|2,87
|10,81%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,90
|1,94%
|Deckers Outdoor Corp.
|76,20
|-3,45%
|Erie Indemnity Co.
|222,00
|-3,48%
|Methanex Corp.
|48,94
|-3,05%
|Methode Electronics Inc.
|12,30
|2,50%
|Monro Muffler Brake Inc.
|11,80
|7,27%
|NVIDIA Corp.
|182,40
|1,97%
|Omnicell Inc.
|28,40
|-4,05%
|Red Robin Gourmet Burgers Inc.
|8,21
|-4,31%
|SIGA Technologies Inc.
|3,04
|3,40%
|TransAct Technologies Inc.
|5,06
|6,20%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 151,30
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigte sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.