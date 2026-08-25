NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der NASDAQ Composite ging im Plus aus dem Handelstag.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,66 Prozent fester bei 26 151,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,649 Prozent höher bei 26 148,71 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 980,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 034,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 225,83 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24 975,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 343,97 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 21 449,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12,55 Prozent zu Buche. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 14,40 Prozent auf 16,05 USD), Compugen (+ 10,81 Prozent auf 2,87 USD), Monro Muffler Brake (+ 8,55 Prozent auf 13,96 USD), TransAct Technologies (+ 6,20 Prozent auf 5,06 USD) und Americas Car-Mart (+ 5,86 Prozent auf 2,35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Red Robin Gourmet Burgers (-4,54 Prozent auf 9,67 USD), Omnicell (-4,15 Prozent auf 33,22 USD), Erie Indemnity (-3,97 Prozent auf 257,98 USD), Deckers Outdoor (-3,63 Prozent auf 88,74 USD) und Methanex (-3,37 Prozent auf 57,08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 27 185 525 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,459 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at