NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Gewinne

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 1,06 Prozent auf 26 622,00 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,936 Prozent auf 26 590,50 Punkte an der Kurstafel, nach 26 343,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26 533,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 636,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 24 836,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 878,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18 737,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,57 Prozent nach oben. Bei 26 707,14 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Modine Manufacturing (+ 21,40 Prozent auf 316,26 USD), Power Integrations (+ 16,75 Prozent auf 82,72 USD), Harmonic (+ 11,78 Prozent auf 16,99 USD), Amkor Technology (+ 9,10 Prozent auf 71,73 USD) und Elbit Systems (+ 8,83 Prozent auf 835,60 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-6,89 Prozent auf 17,83 USD), O Reilly Automotive (-3,82 Prozent auf 88,24 USD), AXT (-3,30 Prozent auf 136,18 USD), Intuit (-3,24 Prozent auf 309,57 USD) und Compugen (-3,21 Prozent auf 2,71 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 439 935 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at