NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags fester

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,62 Prozent stärker bei 22 880,49 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,463 Prozent höher bei 22 620,89 Punkten, nach 22 516,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 570,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 22 884,55 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 904,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 505,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 18 285,16 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,53 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 124,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,08 Prozent auf 147,38 USD), Ross Stores (+ 7,27 Prozent auf 212,00 USD), Photronics (+ 7,13 Prozent auf 37,78 USD), Compugen (+ 6,50 Prozent auf 2,13 USD) und Intel (+ 6,31 Prozent auf 45,82 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Daktronics (-9,69 Prozent auf 22,47 USD), Nortech Systems (-7,85 Prozent auf 8,69 USD), AXT (-7,40 Prozent auf 38,67 USD), Power Integrations (-3,63 Prozent auf 46,26 USD) und Modine Manufacturing (-3,53 Prozent auf 204,82 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 279 546 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,815 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,82 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at