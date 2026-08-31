NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Montag.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,33 Prozent auf 26 316,61 Punkte nach. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,166 Prozent auf 26 358,56 Punkte an der Kurstafel, nach 26 402,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 380,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 278,08 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 25 373,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 972,62 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 21 455,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,26 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 4,79 Prozent auf 61,44 USD), Methanex (+ 4,24 Prozent auf 60,12 USD), Photronics (+ 3,71 Prozent auf 28,76 USD), Patterson-UTI Energy (+ 2,57 Prozent auf 12,75 USD) und ON Semiconductor (+ 2,37 Prozent auf 74,33 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-7,36 Prozent auf 22,79 USD), Take Two (-7,18 Prozent auf 218,50 USD), SMC (-7,10 Prozent auf 419,93 USD), inTest (-4,00 Prozent auf 10,57 USD) und Myriad Genetics (-3,48 Prozent auf 3,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 504 019 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,525 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 19,61 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at