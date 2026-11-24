Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1,48 Prozent auf 23 733,54 Punkte nach unten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,43 Prozent schwächer bei 23 745,86 Punkten, nach 24 089,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 884,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 455,84 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25 955,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25 980,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 872,01 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell SIGA Technologies (+ 13,91 Prozent auf 2,62 USD), Geron (+ 11,55 Prozent auf 1,01 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7,57 Prozent auf 9,38 USD), Roivant Sciences (+ 6,84 Prozent auf 42,34 USD) und PetMed Express (+ 6,36 Prozent auf 0,92 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Americas Car-Mart (-53,95 Prozent auf 0,33 USD), AXT (-16,94 Prozent auf 31,58 USD), TTM Technologies (-13,34 Prozent auf 59,42 USD), Ultra Clean (-12,37 Prozent auf 36,08 USD) und Methode Electronics (-12,31 Prozent auf 9,90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 82 937 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,566 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,88 zu Buche schlagen. Mit 26,09 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at