NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 26 217,83 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,022 Prozent leichter bei 26 094,00 Punkten in den Handel, nach 26 099,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26 245,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 062,68 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,534 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der NASDAQ Composite 25 373,85 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27 093,90 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 21 279,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cogent Communications (+ 13,43 Prozent auf 10,22 USD), Lifecore Biomedical (+ 7,97 Prozent auf 4,74 USD), Resources Connection (+ 7,73 Prozent auf 4,46 USD), Geron (+ 7,43 Prozent auf 1,59 USD) und Euronet Worldwide (+ 7,08 Prozent auf 72,97 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Elron Electronic Industries (-20,00 Prozent auf 1,00 USD), SMC (-10,01 Prozent auf 401,50 USD), Hub Group (-5,30 Prozent auf 35,93 USD), Volvo (B) (-4,48 Prozent auf 35,27 USD) und Comtech Telecommunications (-4,46 Prozent auf 1,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 33 916 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,52 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at