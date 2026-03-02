NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker

Der NASDAQ Composite befand sich am Montag im Aufwärtstrend.

Schlussendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,36 Prozent auf 22 748,86 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent tiefer bei 22 322,12 Punkten in den Montagshandel, nach 22 668,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 306,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 22 802,80 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 23 592,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 413,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 18 847,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2,09 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 22 256,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Compugen (+ 24,31 Prozent auf 2,25 USD), AXT (+ 22,22 Prozent auf 46,32 USD), Cogent Communications (+ 18,28 Prozent auf 22,19 USD), inTest (+ 10,40 Prozent auf 12,31 USD) und Geospace Technologies (+ 10,25 Prozent auf 10,11 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil American Eagle Outfitters (-8,42 Prozent auf 22,50 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-8,35 Prozent auf 4,61 USD), Integra LifeSciences (-8,35 Prozent auf 10,43 USD), Geron (-7,74 Prozent auf 1,55 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (-7,13 Prozent auf 22,81 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 55 640 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,678 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

