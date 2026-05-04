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NASDAQ-Handel im Fokus 04.05.2026 16:01:38

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,08 Prozent höher bei 25 135,72 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,009 Prozent leichter bei 25 112,18 Punkten, nach 25 114,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 165,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 083,18 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 21 879,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 904,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 17 977,73 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,18 Prozent zu. Bei 25 223,12 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit BlackBerry (+ 9,04 Prozent auf 5,91 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8,37 Prozent auf 0,15 USD), Nice Systems (+ 7,77 Prozent auf 121,67 USD), Cerus (+ 5,88 Prozent auf 2,88 USD) und eBay (+ 5,37 Prozent auf 109,66 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Cogent Communications (-25,13 Prozent auf 17,34 USD), Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 16,68 USD), Lifetime Brands (-11,48 Prozent auf 5,94 USD), Lancaster Colony (-6,23 Prozent auf 116,63 USD) und Expeditors International of Washington (-5,68 Prozent auf 138,87 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 404 505 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,112 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 13,04 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

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BlackBerry Ltd 4,86 1,72% BlackBerry Ltd
Cerus Corp. 2,30 0,00% Cerus Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 16,37 -29,32% Cogent Communications Holdings Inc
Donegal Group Inc. (B) 18,45 -4,21% Donegal Group Inc. (B)
eBay Inc. 93,33 -0,07% eBay Inc.
Expeditors International of Washington Inc. 119,30 -3,98% Expeditors International of Washington Inc.
Intel Corp. 84,25 2,77% Intel Corp.
Lancaster Colony Corp. 98,50 0,51% Lancaster Colony Corp.
Lifetime Brands IncShs 5,95 -11,33% Lifetime Brands IncShs
Marten Transport Ltd. 14,57 -3,83% Marten Transport Ltd.
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 105,00 0,00% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
NVIDIA Corp. 170,12 0,41% NVIDIA Corp.
Sangamo Therapeutics Inc 0,15 -4,61% Sangamo Therapeutics Inc
SIGA Technologies Inc. 4,63 0,65% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 160,64 2,49% Strategy (ex MicroStrategy)

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