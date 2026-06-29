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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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Index im Fokus 29.06.2026 20:04:23

NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Montagnachmittag

NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Montagnachmittag

So bewegt sich der NASDAQ Composite heute.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,84 Prozent höher bei 25 763,63 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,808 Prozent auf 25 502,09 Punkte an der Kurstafel, nach 25 297,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 25 782,88 Punkte, das Tagestief hingegen 25 289,76 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 972,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 20 948,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 20 273,46 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,88 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Lifetime Brands (+ 17,93 Prozent auf 8,98 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13,67 Prozent auf 93,56 USD), KLA (+ 11,64 Prozent auf 277,57 USD), FormFactor (+ 11,45 Prozent auf 145,72 USD) und Applied Materials (+ 11,32 Prozent auf 697,78 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen SIGA Technologies (-8,67 Prozent auf 3,58 USD), Taylor Devices (-7,42 Prozent auf 57,64 USD), Repligen (-6,80 Prozent auf 137,02 USD), Neogen (-5,43 Prozent auf 9,06 USD) und SMC (-5,33 Prozent auf 438,78 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die Comcast-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 327 203 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,083 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Applied Materials Inc. 611,60 7,54% Applied Materials Inc.
Comcast Corp. (Class A) 21,52 5,83% Comcast Corp. (Class A)
FormFactor Inc. 117,15 -5,90% FormFactor Inc.
KLA 243,30 12,04% KLA
Lifetime Brands IncShs 9,03 18,58% Lifetime Brands IncShs
Microvision Inc. 0,26 7,76% Microvision Inc.
Neogen Corp. 7,96 -4,90% Neogen Corp.
NVIDIA Corp. 169,74 -0,04% NVIDIA Corp.
Repligen Corp. 119,95 -6,73% Repligen Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,58 -8,67% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 381,80 -1,04% SMC Corp.
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NASDAQ Comp. 25 763,72 1,84%

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