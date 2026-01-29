NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,40 Prozent tiefer bei 23 522,74 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,111 Prozent schwächer bei 23 830,92 Punkten in den Handel, nach 23 857,45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 232,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 23 840,55 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,028 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 23 474,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23 958,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 632,32 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,24 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Sangamo Therapeutics (+ 35,81 Prozent auf 0,49 USD), Modine Manufacturing (+ 18,59 Prozent auf 174,21 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 18,56 Prozent auf 4,79 USD), Innodata (+ 12,39 Prozent auf 62,76 USD) und Ultra Clean (+ 6,51 Prozent auf 48,28 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nissan Motor (-15,41 Prozent auf 2,25 USD), Microsoft (-12,04 Prozent auf 423,64 USD), Pegasystems (-11,53 Prozent auf 43,66 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-10,80 Prozent auf 141,34 USD) und Intuit (-7,89 Prozent auf 496,21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 129 821 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,825 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

