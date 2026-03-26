Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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26.03.2026 23:13:24
Nasdaq Composite confirms correction amid war uncertainty; worries about tech stocks in focus
Investors are wondering whether the downturn is a temporary dip or notWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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