SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Index-Performance im Blick
|
20.05.2026 20:03:50
NASDAQ Composite-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag steigen
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,34 Prozent höher bei 26 217,24 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,467 Prozent auf 25 991,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25 870,71 Punkten am Vortag.
Bei 25 928,33 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 267,78 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,275 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 20.04.2026, einen Stand von 24 404,39 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Stand von 22 886,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19 142,71 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,83 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 26 707,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 21,04 Prozent auf 4,66 USD), Roivant Sciences (+ 15,17 Prozent auf 32,49 USD), Ballard Power (+ 10,89 Prozent auf 4,64 USD), Richardson Electronics (+ 10,14 Prozent auf 16,84 USD) und Rambus (+ 9,17 Prozent auf 133,22 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AXT (-8,19 Prozent auf 103,63 USD), SMC (-5,28 Prozent auf 395,82 USD), Donegal Group B (-4,70 Prozent auf 18,25 USD), Patterson-UTI Energy (-3,77 Prozent auf 12,25 USD) und Intuit (-3,53 Prozent auf 385,61 USD) unter Druck.
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21 861 984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,644 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,73 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|89,42
|-0,02%
|Ballard Power Inc.
|4,01
|-1,28%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,50
|0,00%
|Donegal Group Inc. (B)
|19,14
|-0,05%
|Intel Corp.
|99,60
|-2,62%
|Intuit Inc.
|281,15
|-15,10%
|NVIDIA Corp.
|191,18
|-0,29%
|Patterson-UTI Energy Inc.
|10,57
|0,28%
|Rambus Inc.
|114,30
|0,00%
|Red Robin Gourmet Burgers Inc.
|3,75
|-3,50%
|Richardson Electronics Ltd.
|16,95
|10,86%
|Roivant Sciences
|27,64
|8,82%
|Shore Bancshares Inc.
|19,70
|2,87%
|SIGA Technologies Inc.
|4,49
|2,75%
|SMC Corp.
|344,00
|-3,43%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 270,36
|1,54%
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