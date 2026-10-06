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NASDAQ-Handel im Fokus 06.10.2026 18:00:57

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen

Der NASDAQ Composite verbucht aktuell Zuwächse.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,78 Prozent fester bei 27 692,14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,596 Prozent höher bei 27 641,17 Punkten in den Handel, nach 27 477,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27 722,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 613,54 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26 506,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 121,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 941,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 19,18 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell CIENA (+ 10,60 Prozent auf 431,00 USD), BlackBerry (+ 5,34 Prozent auf 9,57 USD), Modine Manufacturing (+ 5,19 Prozent auf 192,41 USD), Cogent Communications (+ 4,84 Prozent auf 9,31 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 4,35 Prozent auf 8,40 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Myriad Genetics (-6,88 Prozent auf 4,27 USD), Donegal Group B (-6,35 Prozent auf 16,38 USD), OraSure Technologies (-5,11 Prozent auf 3,90 USD), Repligen (-5,11 Prozent auf 179,82 USD) und Neogen (-5,07 Prozent auf 12,35 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 551 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

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CIENA Corp. 381,90 9,96% CIENA Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 9,32 4,95% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 7,95 0,00% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 16,20 -7,38% Donegal Group Inc. (B)
Modine Manufacturing Co. 169,50 4,21% Modine Manufacturing Co.
Myriad Genetics Inc. 3,81 -6,07% Myriad Genetics Inc.
Neogen Corp. 10,93 -5,70% Neogen Corp.
NVIDIA Corp. 214,50 0,80% NVIDIA Corp.
OraSure Technologies Inc. 3,42 -5,52% OraSure Technologies Inc.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 7,34 2,73% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Repligen Corp. 171,45 1,96% Repligen Corp.
Richardson Electronics Ltd. 19,08 1,60% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,36 -3,59% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 153,86 0,96% SpaceX

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