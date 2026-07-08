NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent auf 25 870,65 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,442 Prozent schwächer bei 25 704,66 Punkten in den Handel, nach 25 818,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 526,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 896,07 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,496 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 08.06.2026, den Stand von 25 929,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 635,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20 418,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,34 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Akamai (+ 10,67 Prozent auf 126,57 USD), Bassett Furniture Industries (+ 5,30 Prozent auf 20,07 USD), Dorel Industries (+ 5,17 Prozent auf 1,20 USD), Baiducom (+ 4,93 Prozent auf 117,62 USD) und Ceva (+ 4,21 Prozent auf 44,56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Elron Electronic Industries (-17,88 Prozent auf 1,24 USD), Lifecore Biomedical (-5,97 Prozent auf 4,57 USD), Agilysys (-5,80 Prozent auf 106,29 USD), Align Technology (-5,69 Prozent auf 174,68 USD) und Inter Parfums (-5,42 Prozent auf 115,62 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 902 775 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,143 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at