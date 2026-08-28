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Index-Bewegung 28.08.2026 20:04:23

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Verluste.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,44 Prozent auf 26 425,35 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,096 Prozent auf 26 515,99 Punkte an der Kurstafel, nach 26 541,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 700,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 373,39 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,38 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 24 876,91 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 26 917,47 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 21 705,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 12,24 Prozent auf 2,20 USD), Monro Muffler Brake (+ 4,24 Prozent auf 12,77 USD), Amazon (+ 3,62 Prozent auf 265,53 USD), Salesforce (+ 3,56 Prozent auf 261,02 USD) und Nice Systems (+ 3,36 Prozent auf 108,62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen AXT (-8,92 Prozent auf 60,95 USD), Photronics (-7,77 Prozent auf 27,91 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,48 Prozent auf 127,12 USD), Amkor Technology (-7,05 Prozent auf 48,09 USD) und FormFactor (-6,88 Prozent auf 102,65 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 229 047 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,356 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,61 Prozent an der Spitze im Index.

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