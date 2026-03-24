24.03.2026 18:02:06
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagmittag leichter
Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,56 Prozent schwächer bei 21 823,96 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,634 Prozent auf 21 807,60 Punkte an der Kurstafel, nach 21 946,76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 21 712,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21 916,16 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der NASDAQ Composite 22 863,68 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, bei 23 613,31 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 18 188,59 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 6,08 Prozent nach. Bei 23 988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 21 522,75 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit NETGEAR (+ 15,87 Prozent auf 25,56 USD), Dorel Industries (+ 11,32 Prozent auf 1,28 USD), Veeco Instruments (+ 10,79) Prozent auf 35,01 USD), FormFactor (+ 10,08 Prozent auf 107,00 USD) und Century Aluminum (+ 8,91 Prozent auf 50,62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-6,74 Prozent auf 12,31 USD), Blackbaud (-6,66 Prozent auf 40,62 USD), Donegal Group B (-6,66 Prozent auf 16,97 USD), Pegasystems (-6,49 Prozent auf 41,48 USD) und Salesforce (-5,53 Prozent auf 184,39 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 670 214 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 12,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
